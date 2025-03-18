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Модульбанк запустил услугу по подготовке отчета о движении денежных средств

Бухгалтерия Модульбанка запустила подготовку отчета о движении денежных средств для предпринимателей и юридических лиц. В большинстве случаев для подготовки понадобится только банковская выписка. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

Cash Flow, или отчет о движении денежных средств, отражает реальное движение денег в компании. Он разделяется на три блока: операционная деятельность: основной бизнес-процесс, инвестиционная деятельность (покупка/продажа активов), финансовая деятельность (взаимодействие с банками и инвесторами).

«Такие отчеты как Cash Flow относятся к управленческому учету. Они дополняют бухгалтерский учет и предоставляют предпринимателю информацию для принятия решений. По нашему опыту, внедрение отчета Cash Flow позволяет бизнесу сэкономить на операционных расходах до 15-25% от общих затрат и обеспечить рост прибыли в среднем на 10-15%», – сказала Екатерина Мартыненко, генеральный директор «Модульбухгалтерии».

В услугу по подготовке отчета о движении денежных средств входит установочная встреча, сам отчет Cash Flow, аналитическая записка с рекомендациями и финальная встреча по результату.

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