CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Сбер» впервые предложил цифровой актив в секторе агрокультуры — ЦФА на индекс какао

«Сбер» представил первый цифровой финансовый актив, ЦФА, привязанный к международной цене какао через расчётный фьючерс на Мосбирже. Инвестировать в этот инструмент могут квалифицированные инвесторы — как частные лица, так и компании.

Такой ЦФА позволяет: получить доступ к международному рынку какао; защитить владельца от возможного ослабления рубля (в цену токена заложена валютная переоценка актива); участвовать в торгах с низким порогом входа ― каждый токен эквивалентен одному килограмму какао; хеджировать риски роста цен на какао для компаний, которые используют его в качестве сырья.

ЦФА выпускаются сроком до четырёх месяцев. Приобрести ЦФА на какао можно на платформе цифровых активов «Сбера» до 8 июля 2025 г. Доступен досрочный выход из сделки.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка, сказал: «Какао — это не только напиток, но и глобальный товарный актив, который пользуется устойчивым спросом и торгуется на биржах по всему миру. Поэтому мы разработали ЦФА на какао, сочетающий традиционную привлекательность сырьевых рынков и инновационные технологии. Наш продукт помогает инвесторам диверсифицировать активы и достигать финансовых целей».

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов происходят в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Декларация о рисках, возникающих в сделках с ЦФА, размещена на сайте Сбербанка. С 17 марта 2022 г. «Сбер» включён Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025"

ИИ-разработчик заработал более 2 млрд на распознавании российских паспортов

Полиция предупредила россиян о новой схеме мошенников с SIM-картами

Власти пишут новые правила работы с биометрией российских граждан, включающие «векторную модель»

Интеграция цифрового рубля потребует значительных усилий, считают участники опроса

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще