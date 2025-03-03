«ИТ-Экспертиза» и «Амикон» интегрировали совместное решение для контроля удаленного доступа сотрудников в корпоративную инфраструктуру Сбербанка

«ИТ-Экспертиза» совместно с компанией «Амикон» запустила проект по внедрению отечественной системы предоставления защищенного удаленного доступа Remote Access VPN в корпоративную инфраструктуру Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-Экспертиза».

Ключевая задача проекта – обеспечить контролируемый защищенный удаленный доступ к внутренним ресурсам Сбербанка сотрудникам, работающим дистанционно. Это возможно реализовать за счет совместного применения системы Remote Access компании «Амикон» и программного комплекса информационной безопасности «Сакура» компании «ИТ-Экспертиза».

В основе архитектуры совместного решения лежит принцип «нулевого доверия» (Zero Trust Network Access), что обеспечивает защищенный удаленный доступ к корпоративной инфраструктуре Сбербанка и проверку политики безопасности пользовательских рабочих станций, находящихся вне офиса.

Для Сбербанка, в котором работают десятки тысяч сотрудников во всех регионах России, вопросы кибербезопасности и защиты критически важной информации имеют первостепенное значение.

«Интеграция ПК ИБ «Сакура» и Remote Access позволяет на практике реализовать концепцию Zero Trust Network Access и тем самым существенно повысить уровень защищенности корпоративных ресурсов. А технологическое партнерство с российскими ИБ-разработчиками поможет эффективно замещать иностранные аналоги и укреплять отечественную ИТ-индустрию в целом», – сказал Максим Ефремов, заместитель генерального директора по информационной безопасности компании «ИТ-Экспертиза».