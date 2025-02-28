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«Домклик» запустил новые возможности в разделе о загородной недвижимости «Построить дом»

«Домклик» запустил новые функции на витрине загородной недвижимости «Построить дом». Теперь пользователи могут воспользоваться каталогом услуг от проверенных подрядчиков для обустройства дома и участка, а также оформить строительство быстровозводимых домов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Так, в разделе «Построить дом» появился каталог услуг от проверенных и надежных подрядчиков, которые будут актуальны при строительстве дома и в период обустройства участка. Например, сейчас можно оформить проведение инженерных коммуникаций, ландшафтный дизайн, установку забора, ремонт и дизайн дома. Новая возможность запущена на территориях Москвы, Питера и Казани, но в ближайшие месяцы будет масштабироваться и на другие регионы.

Кроме того, теперь на «Домклик» можно заказать строительство быстровозводимых каркасных домов заводского изготовления c гарантией от подрядчика. Готовые домокомплекты, состоящие из панелей стен, перекрытий и кровли, производятся компанией «Технониколь». На стройплощадке дом из них собирают за несколько дней, в среднем это занимает неделю. При этом каждый дом получает гарантийное обслуживание сроком на пять лет. В рамках данного предложения заказать строительство такого дома можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Быстровозводимые дома подходят для покупки с использованием льготных ипотечных программ.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «С момента запуска раздел «Построить дом» посетило свыше 4 млн уникальных пользователей. Здесь собрана вся необходимая информация о строительстве загородного жилья: от выбора проекта до оформления ипотеки Сбербанка на ИЖС. Мы продолжаем развивать экосистему услуг для тех, кто мечтает о загородном доме. Теперь пользователи смогут заказать строительство популярного формата загородного жилья — быстровозводимых домов, а также оформить услуги для комплексного обустройства дома и участка».

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