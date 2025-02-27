CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

650 тысяч предпринимателей подключили «СберБизнес Спасибо» в 2024 году

Программа лояльности «СберБизнес Спасибо» для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 г. За девять месяцев к ней подключилось около 650 тыс. предпринимателей — клиентов Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Накопленные бонусы можно конвертировать в рубли (один бонус равен одному рублю), а также возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка. Самая большая сумма, которую получила компания-клиент Сбербанка за девять месяцев действия программы в 2024 г., — 300 тыс. бонусов. «Спасибо» начисляются на остаток по счету, а также за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте.

Чтобы начать получать бонусы, предпринимателю достаточно иметь действующий расчетный счет в Сбербанке, в «СберБизнесе» в разделе «Все продукты и услуги» выбрать «СберБизнес Спасибо» — «Подключить».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая

Долги российского микроэлектронного предприятия перевалили за 250 миллиардов, что в 20 раз больше стоимости завода и земли

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще