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Кирилл Меньшов: Сбербанк планирует осуществить 4,5 млн изменений ИТ-ландшафта в этом году

Сбербанк планирует осуществить 4,5 млн изменений ИТ-ландшафта в 2025 г. Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов рассказал о ходе импортозамещения и стоящих перед банком задачах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Мы пересмотрели архитектуру и сделали скачок через одно поколение платформ, переизобрели себя на новом технологическом стеке, перешли на платформенный бигтех-ландшафт, который мы не просто построили, но и импортозаместили».

При проектировании новой ИТ-архитектуры и переходе на нее крайне важно обеспечить 100% отказоустойчивость и непрерывность, подчеркнул Кирилл Меньшов. Поэтому в Сбербанке выработаны обязательные требования надежности к критическим системам. Новая архитектура позволяет управлять каждой бизнес-способностью отдельно, что делает ее более гибкой и надежной. Вместо нескольких крупных монолитов она состоит из примерно 200 бизнес-способностей, каждая из которых работает на микросервисах. Этим надо уметь управлять, что непросто. Быстро и без инцидентов перейти к новой архитектуре позволил постепенный перенос нагрузки с выявлением узким мест и их устранением.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «В результате мы готовы к следующему технологическому укладу, который сейчас начинается. Потому что переход в эру GenAI и мультиагентных процессов невозможен без тотальной цифровизации базовых процессов — точно так же, как искусственный интеллект невозможен без данных. Организация сначала должна научиться работать с данными, а потом уже может подступаться к искусственному интеллекту. Так и здесь. Чтобы подступиться к следующему трансформационному поколению, которое набирает темп на Западе, нам очень важно завершить цифровую трансформацию операционных процессов и перейти на цифровые бизнес-способности, которыми в будущем смогут управлять ИИ-агенты».

В 2024 г. Сбербанк осуществил 3,5 млн изменений ИТ-ландшафта, цель на этот год — 4,5 млн, поделился планами дальнейшего развития Кирилл Меньшов. Предстоит огромное количество доработок DevOps-циклов процессов, включая использование искусственного интеллекта в разработке в больших объёмах. Таким образом, первая задача — ускорение. Вторая задача — надёжность нового ИТ-ландшафта. И третья задача — дальнейшее импортозамещение, прежде всего периферийного ИТ-ландшафта и оборудования для совершенствования его эксплуатационных характеристик.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «То, что мы построили, дает нам фундамент для движения вперед. Мы видим, на чем сейчас фокусируется весь мир. Это агентность, автономизация процессов, следующий технологический цикл. И мы в него тоже начинаем вкатываться, потому что считаем, что мы как банк ни в коем случае не можем отставать от мировых трендов. Для нас это огромный вызов, который мы принимаем».

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