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Сбербанк стал использовать искусственный интеллект для расчета размера повышения зарплат

Сбербанк стал использовать модель на основе искусственного интеллекта для зарплатной аналитики. Искусственный интеллект обрабатывает большой массив данных из внутренних и внешних источников (Росстат, hh.ru и другие) и учитывает более 100 показателей. В результате, в режиме реального времени формируется карта рынка труда с рекомендациями по пересмотру зарплат в более чем 8,5 тыс. городах и населенных пунктах по всей России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Благодаря новой технологии более 10,5 тыс. сотрудников Сбербанка в 800 населенных пунктах в прошлом году получили дополнительное повышение заработной платы.

На основе анализа больших данных в Сбербанке в 2024 г. была разработана модель дифференцированного пересмотра, которая учитывает не только рыночные факторы, но и внутренние. Например, в прошлом году наиболее востребованные на рынке сотрудники массовых специальностей и ключевые и высокоэффективные люди в команде Сбербанка получили больший размер повышения.

В 2024 г., несмотря на общий тренд рынка к дефициту специалистов массовых профессий, Сбербанку удалось сохранить людей в ключевых для бизнеса направлениях и заметно снизить показатели текучести. Это стало возможным в результате комплексного подхода к программам мотивации, удержания и развития, которые с использованием ИИ выходят на качественно новый уровень.

Екатерина Герасимова, директор дивизиона «Мотивация и забота» Сбербанка: «Модели машинного обучения в зарплатной аналитике позволяют нам в режиме реального времени реагировать на любые изменения рынка труда. Благодаря этому, пересмотр заработной платы в «Сбере» стал более гибким и адресным. ИИ открывает новые возможности во всех сферах нашей работы, и мы будем продолжать использовать технологии во благо людей».

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