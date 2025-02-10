«Сомерс» и СДМ-Банк помогли «Контур.Банку» запустить собственный эквайринг

В декабре 2024 г.. компания «Сомерс» (входит в ГК Softline) реализовала фасилитаторскую схему эквайринга для «Контур.Банка». Это позволило банку, который ранее не предоставлял услуги торгового эквайринга, принимать безналичную оплату от клиентов. Сегодня Контур.Банк активно развивает собственное эквайринговое направление и обрабатывает платежи по картам «Мир», Visa, MasterCard.

Получение полноценной эквайринговой лицензии в настоящее время практически невозможно, так как нужны учетные параметры международных систем Visa и MasterCard и действующие договоры с ними. Поэтому в условиях санкционных ограничений реализация эквайринга для «Контур.Банка» потребовала особого подхода.

В ответ на запрос банка команда «Сомерс» предложила фасилитаторскую схему эквайринга и полностью обеспечила техническую инфраструктуру. Такая модель позволяет проводит платежи через партнерский банк-эквайер, интегрированный с платежно-эквайринговой платформой «Сомерс».

Для подключения клиента «Контур.Банк» регистрирует его на «Сомерс.Платформе», которая автоматически настраивает терминал. СДМ-Банк обеспечивает обработку транзакций, выполняя функции банка-эквайера.

Вадим Старченков, директор департамента развития бизнеса «Сомерс» (ГК Softline), отметил: «Этот проект был непростым, так как потребовал выстраивания сложной структуры взаимодействий между всеми участниками процесса. Мы синхронизировали процесс онбординга клиентов «Контур.Банка», настроили техническую интеграцию и проработали юридические аспекты сотрудничества. Особенно сложным оказался поиск подходящего банка-эквайера. Специалисты рассмотрели несколько кандидатов, и лишь с третьей попытки удалось найти партнера, который полностью соответствовал запросу заказчика».

Алексей Евдокимов, заместитель руководителя направления «Финтех», «Контур.Банк», сказал: «37% клиентов «Контура» — торгово-сервисные предприятия. Многие из них пользуются «Контур.Банком», поскольку банк интегрируется с другими решениями «Контура», образуя единую экосистему для бизнеса. Для удобства работы пользователей нам было важно подключить эквайринг на выгодных условиях. Мы рассматривали разные решения. Обеспечить быстрый запуск работы с картами Visa и MasterCard позволила совместная работа с «Сомерс» и СДМ-Банком. Партнеры создали фасилитаторскую модель практически с нуля и проработали все аспекты услуги: от настройки оборудования клиентов до юридического оформления взаимодействия».

Станислав Савельев, руководитель направления цифровых платежей, СДМ-Банк, сказал: «В 2024 г. СДМ-Банк начал активное развитие продуктов направления цифровых платежей. Проект с «Контур.Банком» и компанией «Сомерс» — первый в списке таких инициатив, где мы выступаем как банк-эквайер не для конечного клиента, а предоставляем услуги эквайринга для партнера — другого финансового института. Нам потребовался всего лишь один месяц для полного запуска продукта».