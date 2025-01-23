CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

При содействии Сбербанка в Чувашии внедрили Process Mining в госуправление

Сразу три кейса использования инструментов процессной аналитики в государственном управлении представил Дмитрий Харитонов, директор АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики». Он рассказал, как эта технология применяется в МФЦ Чувашии, региональном центре закупок и централизованных бухгалтериях муниципальных образований. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По словам Дмитрия Харитонова, в МФЦ использование инструмента Process Mining (PM) от Сбербанка позволило определить самые востребованные услуги и сроки их оказания, понять нагрузку на каждое отделение, обозначить этапы предоставления услуг и выявить процессы, которые не приводят к нужному результату и должны быть скорректированы.

В закупочной деятельности благодаря PM-подходу удалось определить длительность оформления документов по закупкам, представить в виде графа реальный маршрут прохождения заявки на закупку и выявить потенциал для оптимизации нагрузки на сотрудников.

Также, в централизованных бухгалтериях Process Mining дал возможность выделить основные типы выполняемых операций, проанализировать своевременность выполнения процессов обработки документов и определить длительность работы с документами.

Дмитрий Харитонов, директор АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики»: «Внедрив Process Mining, мы проанализировали работу государственного сектора и уже получили целый ряд положительных эффектов. Теперь у нас есть целевая архитектура, которая позволяет наблюдать за шагами процесса и их метриками. Мы поняли, что возможности технологии намного шире, чем нам казалось, и планируем внедрить её и в остальные сферы государственного управления».

Мария Гуртученко, старший управляющий директор, начальник Управления аналитики по расходам и Process Mining Сбербанка: «Использование Process Mining набирает обороты, и мы помогаем нашим клиентам и партнёрам внедрять эту технологию, направленную на повышение производительности труда, снижение трудозатрат и издержек в любых процессах. Перспективы и потенциал PM очень велики, причём не только в коммерческой деятельности, но и в государственном секторе, ведь в этом сегменте тоже немало сложных и многокомпонентных процессов, результат которых напрямую отражается на качестве жизни, благополучии и благосостоянии миллионов россиян. Поэтому мы с удовольствием оказали Правительству Чувашии всю необходимую экспертную, организационную и методическую поддержку по внедрению нашего продукта PM».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн»

Алексей Майков, Чепецкий механический завод («Росатом»): ИИ в промышленности помогает бороться с кадровым голодом

Россиян обворовывают на десятки миллионов при помощи NFC. Популярный способ оплаты скомпрометирован, под угрозой каждый. Опрос

Var1 — новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML

Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще