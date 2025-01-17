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«Сомерс» организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК

«Сомерс» (ГК Softline) разработала платёжное ПО с функцией приёма электронных сертификатов для Модульбанка. Теперь клиенты-предприниматели банка смогут принимать оплату не только банковскими картами и QR-кодами, но и электронными сертификатами господдержки.

Модульбанк существует с 2014 г., организация сфокусирована на цифровых и банковских услугах для малого и среднего бизнеса. Сегодня Модульбанк — это полноценная экосистема решений для предпринимателей, включая производство контрольно-кассовой техники, которую организует бизнес-юнит банка — «Модулькасса».

«Модулькасса» одной из первых в России предложила предпринимателям терминалы 3 в 1 с функциями товарного учёта, приема безналичных платежей и передачи фискальных данных в налоговую службу. Чтобы развивать возможности этих устройств, «Модулькасса» обратилась к специалистам команды «Сомерс» (ГК Softline), с которыми уже был наработан трёхлетний опыт сотрудничества по эквайринговым продуктам. В результате проекта кассы 3 в 1 должны были суметь не только принимать все базовые способы безналичной оплаты, но и работать с новым платёжным инструментом — электронным сертификатом.

Электронный сертификат — это способ субсидирования граждан от Национальной системы платёжных карт (НСПК), электронная запись, привязанная к карте «Мир». Сертификат позволяет обладателям господдержки самостоятельно покупать товары и услуги за счет бюджетных средств. В электронной записи указано, какие товары, услуги, и на какую стоимость можно приобрести с его помощью.

Чтобы устройства «Модулькассы» могли принимать электронные сертификаты, требовалась поэтапная работа: согласовать инфраструктурные нюансы, доработать систему товароучёта банком, разработать новую функциональность в платёжном ПО. Решение уже сертифицировано в НСПК, запущен пилотный проект на базе нескольких специализированных клиентов-предпринимателей.

«Модульбанк обратился к нам, чтобы решить свою задачу — получить конкурентное преимущество в эквайринговом бизнесе. Нишевые продукты как раз позволяют выделяться на этом непростом рынке: в России сейчас немного банков, которые предлагают комплексное решение с поддержкой электронных сертификатов. Теперь у Модульбанка есть соответствующий функционал, что позволяет расширить круг клиентов, готовых принимать к оплате средства адресной государственной поддержки на электронных сертификатах», — сказал Александр Шпет, сооснователь «Сомерс».

«Электронные сертификаты — это новый инструмент, и для его внедрения требовалась серьёзная совместная работа. «Сомерс» подошёл к этому как к инженерной задаче: детально проработал каждый этап, чтобы результат был надёжным и удобным. В итоге наши клиенты получают готовый инструмент для работы с адресной государственной поддержкой, а мы — возможность предложить бизнесу ещё больше возможностей», — отметила Анастасия Косенкова, управляющий директор «Модулькассы».

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