CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт»: на 71% выросла сумма переводов у россиян в предновогоднем декабре 2024 относительно данных годом ранее

Банк «Русский Стандарт» изучил, как в преддверии новогодних праздников изменились переводы россиян по номеру телефона, между картами, по реквизитам. По сравнению с декабрем 2023 г. выросли как количество, так сумма и средний чек таких операций. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

В предновогодний сезон традиционно повышается интерес россиян к переводам. Декабрь – месяц выплат бонусов и ежегодных премий, период, когда многие стараются погасить задолженность по кредитам, пополнить баланс кредитных карт в преддверии активных новогодних расходов. Последний месяц года – пора активизации переводов денег в качестве подарка от родных и близких, а также предновогоднего онлайн-шопинга, во время которого растет популярность переводов самому себе на счет электронных денежных средств в маркетплейсе для дальнейшей оплаты покупок.

Как показала статистика банка, в декабре 2024 г. общая сумма переводов выросла на 71% относительно последнего месяца 2023 г. А количество переводов – на 13%, соответственно.

Увеличился и средний чек одного перевода. В декабре 2024 г. он составил 13,1 тыс. руб., тогда как годом ранее был 8,65 тыс. руб.

Методология: в рамках исследования аналитиками банка «Русский Стандарт» были изучены все переводы физических лиц по номеру телефона, между картами, по реквизитам в декабре 2024 и 2023 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года

Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Власти перекрывают лазейки для криминала. Цены на банковские карты для обналички и мошенничества взлетели в восемь раз

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз

Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием»
Показать еще