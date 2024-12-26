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Инвесторы впервые могут приобрести ЦФА на топливо на платформе «Цифровые активы» Сбербанка

Сбербанк предоставил клиентам возможность инвестировать в дизельное топливо и бензин в формате ЦФА. Котировки ЦФА определяются с учетом торгов на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (АО «СПбМТСБ»). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Цена одного ЦФА привязана к стоимости 1/10 тонны топлива, что снижает порог входа для инвесторов. При этом инвесторы могут досрочно выйти из ЦФА вне зависимости от ликвидности на биржевых торгах.1

ЦФА выпускаются сроком на пять месяцев, заявки на приобретение можно подать на платформе Сбербанка до 21 февраля 2025 г. Продукты доступны квалифицированным инвесторам.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Наша платформа "Цифровые активы" продолжает развиваться. Мы предлагаем инвесторам разные финансовые инструменты в формате ЦФА. Нынешний выпуск — это совершенно новый опыт: индексный ЦФА впервые привязан к стоимости нефтепродуктов на российском рынке. В целом, цифровые активы — отличный и перспективный инструмент для диверсификации инвестиционного портфеля. Думаю, этот выпуск станет еще одним шагом в развитии рынка ЦФА в нашей стране».

Игорь Артемьев, президент СПбМТСБ: «Размещаемые ЦФА формируются на основе данных СПбМТСБ по наиболее ликвидным биржевым товарам. Для Биржи важно, как качество и достоверность данных, так и современность способов поставки ценовой и статистической информации, которые мы обеспечиваем через платформу SPX. Мы рады, что наши данные обладают высокой ценностью и актуальностью для рынка и позволяют реализовывать передовые проекты».

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