CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Клиентам сервиса Saby стал доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички

Банк «Русский Стандарт» и компания «Тензор» (разработчик Saby) объявили о запуске сервиса приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

Сервис реализован на базе специальной платежной NFC-таблички, которую можно расположить в любом удобном для покупателя месте. Совершать оплату легко – клиенту достаточно поднести смартфон к табличке или отсканировать QR-код.

Техническую возможность проведения платежей обеспечивает банк «Русский Стандарт», эквайринговая сеть которого занимает 5 место по величине в России и 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров, а также – 23 место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе.

Экосистема Saby объединяет 4,5 млн клиентов и включает в себя более 30 сервисов, среди которых Отчетность через интернет (Saby Report), Бухгалтерия и учёт (Saby Bu), Электронный документооборот (Saby Docs), Управление персоналам (Saby HRM), Кадровый электронный документооборот (Saby Staff) и другие.

Новый функционал сервиса СБП делает процесс оплаты товаров и услуг в крупных сетях, ресторанах и салонах красоты еще удобнее и быстрее. Решение банка доступно пользователям продуктов Saby Presto (автоматизация ресторанов), Saby Retail (для магазинов), Saby Clients (для салонов и сферы и услуг).

СБП продолжает завоевывать рынок. Плюс платежей через СБП – это, прежде всего, выгодная тарификация. Комиссия на операции здесь заметно ниже, чем за прием классических карточных платежей: 0,4% или 0,7%, в зависимости от категории бизнеса.

Подобное снижение затрат делает итоговое предложение для клиентов выгоднее: сэкономленные средства открывают возможности для улучшения программы лояльности. Деньги же поступают на счет компании практически сразу после подтверждения оплаты, что позволяет снизить, как и кассовые разрывы, так и объем необходимых оборотных средств. При оплате же картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

ИТ-курсы больше не нужны. Теперь на работу хотят брать студентов и выпускников нормальных вузов

10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще