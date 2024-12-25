Клиентам сервиса Saby стал доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички

Банк «Русский Стандарт» и компания «Тензор» (разработчик Saby) объявили о запуске сервиса приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

Сервис реализован на базе специальной платежной NFC-таблички, которую можно расположить в любом удобном для покупателя месте. Совершать оплату легко – клиенту достаточно поднести смартфон к табличке или отсканировать QR-код.

Техническую возможность проведения платежей обеспечивает банк «Русский Стандарт», эквайринговая сеть которого занимает 5 место по величине в России и 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров, а также – 23 место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе.

Экосистема Saby объединяет 4,5 млн клиентов и включает в себя более 30 сервисов, среди которых Отчетность через интернет (Saby Report), Бухгалтерия и учёт (Saby Bu), Электронный документооборот (Saby Docs), Управление персоналам (Saby HRM), Кадровый электронный документооборот (Saby Staff) и другие.

Новый функционал сервиса СБП делает процесс оплаты товаров и услуг в крупных сетях, ресторанах и салонах красоты еще удобнее и быстрее. Решение банка доступно пользователям продуктов Saby Presto (автоматизация ресторанов), Saby Retail (для магазинов), Saby Clients (для салонов и сферы и услуг).

СБП продолжает завоевывать рынок. Плюс платежей через СБП – это, прежде всего, выгодная тарификация. Комиссия на операции здесь заметно ниже, чем за прием классических карточных платежей: 0,4% или 0,7%, в зависимости от категории бизнеса.

Подобное снижение затрат делает итоговое предложение для клиентов выгоднее: сэкономленные средства открывают возможности для улучшения программы лояльности. Деньги же поступают на счет компании практически сразу после подтверждения оплаты, что позволяет снизить, как и кассовые разрывы, так и объем необходимых оборотных средств. При оплате же картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней.