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На платформе GitVerse появилась возможность создавать и проверять задания по программированию

Пользователи SmartClass получают все преимущества платформы GitVerse, что дает начинающим специалистам возможность освоить профессиональные инструменты разработки. Решение позволяет не только изучать программирование и код, но и погрузиться в детали работы с такими инструментами и практиками, как CI/CD, Git, ревью кода и другими. Об этом CNews сообщили представители «СберТех».

За счет встроенных в платформу ИИ-расширений и ИИ-ассистента разработчика GigaCode пользователи SmartClass могут за пару минут провести аналитику кода и значительно облегчить процесс проверки работ. ИИ-ассистент GigaView позволяет оценивать вклад и трудозатраты разработчиков, а также качество кода по девяти критериям, среди которых — безопасность, производительность, консистентность. Функциональность доступна для кода на нескольких языках программирования: Java, JavaScript, TypeScript.

SmartClass позволяет создавать и распространять исходный код заданий, отслеживать ход их выполнения, проводить автопроверку с помощью CI/CD и предоставлять обратную связь. Выполнять задания можно как индивидуально, так и в группе. При этом все операции происходят в облаке, что делает процесс разработки и обучения еще более доступным и удобным — пользователям не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение и искать подходящие устройства.

Инструмент будет полезен для различных сценариев использования: преподавателям вузов и курсов по программированию для эффективного управления учебными заданиями, студентам для самопроверки и освоения современных технологий, HR-специалистам для оценки навыков кандидатов на должности в сфере ИТ и для других целей.

Кроме того, в новом релизе платформы GitVerse стали доступны: облачная компиляция и сборка, перенос репозиториев с зарубежных площадок без перенастройки сборочных пайплайнов CI/CD и AI-функция Code2Req для генерации описания требований из кода в двух вариантах — для аналитиков и разработчиков. Это позволит оценить соответствие кода исходным требованиям и выявить возможные риски.

Также стали доступны ведение документации Wiki и другие обновления: управление работы с задачами на уровне всей команды, поддержка новых типов пакетов (Generic, Go, Helm, NuGet), поддержка новых языков в аналитике кода с помощью AI (JavaScript, TypeScript и Python), новые зеркала хранилищ пакетов Maven и NPM и др.

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