«Т-Банк» запускает бесплатный сервис «Аналитика бизнеса» для клиентов торгового эквайринга

«Т-Бизнес» запустил «Аналитику бизнеса» – бесплатный сервис аналитики продаж для клиентов торгового эквайринга. Сервис предоставляет компаниям и предпринимателям возможность в легкой и доступной форме получить данные о состоянии бизнес-здоровья компании, включая динамику по ключевым индикаторам продаж, информацию о возвращаемости покупателей и обезличенное сравнение своих показателей с конкурентами. «Аналитика бизнеса» доступна всем клиентам, у которых открыт расчетный счет в «Т-Банке». Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Кроме базовых показателей, таких как «выручка», «покупатели», «покупки» и «средний чек» сервис дает клиенту возможность соотнести себя с рынком и конкурентами, а также проанализировать своих покупателей — понять, кто они: те, кто регулярно возвращается, или новые — кто сделал покупку один или несколько раз. Эти данные могут помочь принять решение о том, например: стоит ли запускать рекламную кампанию по удержанию клиентов или по привлечению новых; нужно ли вводить в оборот более дорогие товары или услуги, а также дополнительно стимулировать потребителей на покупку, чтобы увеличить средний чек; а также прогнозировать продажи на основе последних показателей сезонов и другое.

Клиентам не нужно тратить время на сбор информации вручную и настраивать диаграммы в электронных таблицах – все это инструмент сделает за них автоматически.

В новом интерфейсе мобильного приложения и в личном кабинете в веб-версии клиенты смогут увидеть все свои бизнес-показатели сразу на одном экране, отследить их динамику в разрезе – неделя к неделе и месяц к месяцу, а также посмотреть статистику как по всем своим магазинам вместе, так и по каждому в отдельности. Вместе с этим предприниматели смогут задействовать фильтры – по магазинам, терминалам, способам оплаты и дате – и на отдельных экранах подробнее рассмотреть нужный им график. Данные обновляются ежедневно.

Уже сейчас клиенты, у которых подключен торговый эквайринг, могут посмотреть статистику по своим магазинам. Если предприниматель пользовался торговым эквайрингом в течение года, ему будет доступна аналитика за весь этот период, а также возможность формировать бизнес-стратегию на следующий год. В будущем в сервисе будет доступна аналитика и по интернет-эквайрингу.

Игорь Иванов, вице-президент «Т-Банка», директор «Т-Бизнеса»: «Многие начинающие предприниматели теряются в большом потоке данных и не понимают, как их можно эффективно использовать для развития своего дела. А более опытные – стремятся получить структурированные данные, чтобы увидеть единую картину того, насколько эффективно работают их точки продаж, чтобы принимать на базе этого управленческие решения. Мы отвечаем на этот вызов, интегрировав в приложение Т-Бизнеса мощный, но понятный каждому, аналитический инструмент. В личном кабинете нашим клиентам доступны данные о выручке, количестве покупателей и транзакций, среднем чеке, динамике продаж, а также сравнительные анализы с конкурентами и обобщенные рыночные тенденции. Все это помогает не только видеть “карту здоровья” бизнеса в моменте, но и прогнозировать будущие тренды, оптимизировать затраты и формировать стратегии по удержанию и привлечению клиентов. Наш подход — простота, оперативность, практичность — все это есть в новом сервисе “Аналитика бизнеса”. У предпринимателей, которые пользуются нашей услугой торгового эквайринга, открыта возможность взглянуть на свое дело под новым углом. А те, кто с нами уже давно, в преддверии новогодних праздников могут подвести итоги и наметить стратегию бизнеса на следующий год. Принятие решений на основе данных — это путь к успеху каждого предпринимателя».

Доступ к новому инструменту постепенно появится у всех клиентов торгового эквайринга в «Т-Бизнес». Чтобы получить доступ через мобильное приложение, необходимо обновить его до последней версии.