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Модульбанк добавил SEO-инструменты в сервис для продавцов

Модульбанк запустил набор инструментов для работы с ключевыми запросами на маркетплейсах Теперь продавцы на маркетплейсах могут работать над SEO-оптимизацией карточек товара прямо из личного кабинета продавца в Модульбанке: подбирать релевантные ключевые слова по конкретным параметрам, проверять описание карточки товара на наличие в ней нужных ключевых слов или фраз, а также анализировать описания товаров у конкурентов, чтобы расширять свое семантическое ядро наиболее целевыми запросами. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

Клиенты банка на тарифах для продавцов могут воспользоваться SEO-инструментами бесплатно.

Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов на маркетплейсах, помогает им выходить на торговые площадки, сокращать риски, увеличивать выручку и повышать рентабельность.

В 2022 г. в Модульбанке появились специальные тарифы для продавцов, которые дали предпринимателям больше возможностей для управления своими средствами – включая неограниченный вывод прибыли от маркетплейсов на свои счета физических лиц без комиссии и возможность вести расчеты с контрагентами в 10 валютах. В 2023 г. Модульбанк запустил «Маркет Карту» для продавцов на маркетплейсах.

За годы работы Модульбанк подключил более 25 тыс. продавцов, накопил экспертизу на этом рынке и запустил набор нефинансовых сервисов. Среди них — бесплатный сервис аналитики – «МаркетМетрика», который позволяет анализировать собственные продажи и конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна – «Модульселлер», собственный Центр дизайна с профессиональной фотостудией, дизайнерами и инфографами для создания товарных карточек.

Также продавцам доступны услуги по сопровождению закупок в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, помощь профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и услуги персонального сопровождения для комплексной работы с магазином.

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