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R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, представила рынку коробочную версию своего флагманского продукта – автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Мультиплатформенная разработка позволяет автоматизировать основные направления банковского бизнеса: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, формирование отчетности и другие сервисы.

С коробочной версией АБС клиенты смогут получить максимально преднастроенную систему с низкими затратами на внедрение типовой конфигурации. «Коробка» включает в себя предварительные настройки имеющейся в дистрибутиве функциональности.

«Мы понимаем специфику работы банков сегмента малого и среднего бизнеса и при модификации текущих решений и разработке новых ИТ-продуктов ориентируемся как раз на потребности таких банков. Коробочный продукт призван снизить стоимость и уменьшить сроки внедрения системы для небольших банков, которые готовы изменить свои бизнес-процессы в сторону типовых, а также подойдет для клиентов, стартующих «с нуля» банковский бизнес», – сказал председатель совета директоров R-Style Softlab Николай Ульянов.

АБС RS-Bank V.6 является импортозамещенным технологическим продуктом, в которой все компоненты системы переведены на российское программное обеспечение.

Решение включено в реестр российского ПО, что позволяет использовать АБС с соблюдением требований закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ».

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