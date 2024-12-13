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ИИ на дистанции: технология помогает клиентам Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получать карты без посещения офиса

Банк УБРиР внедрил технологию автоматической оцифровки документов и распознавания личности клиентов (KYC) в процессе удаленной выдачи дебетовых карт. Проводить идентификацию пользователя и проверку документов доверили искусственному интеллекту, благодаря чему среднее время активации карты сократилось в три раза, а трудозатраты банка на обработку операций – в пять раз. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

Эту технологию разработала и помогла внедрить банку российская компания «Биорг», резидент «Сколково».

ИИ-сервис в течение нескольких секунд анализирует релевантность и достоверность данных, загружаемых в информационную систему банка. Например, проводит сверку фотографии клиента с его же фото в документе, KYC-проверку. Система позволяет распознать заявление на банковское обслуживание и проверить формальную корректность его заполнения.

«Мы продолжаем оптимизировать бизнес-процессы, чтобы сделать взаимодействие клиентов с банком быстрее и удобнее. В этот раз мы автоматизировали рутинные процедуры проверок личности в процессе удаленной выдачи карт. Клиенты могут быстрее начать пользоваться картой, поскольку мы до минимума сократили необходимые для активации технические действия. Для нас важно, что технология ИИ снимает с наших сотрудников вопросы, связанные с непроизводительным трудом: рутинную перепечатку данных и формальные проверки. При этом повышается безопасность процесса», – сказала управляющий директор объединенного операционного центра УБРиР Мария Заголовцева.

ИИ анализирует представленные клиентом документы и проверяет достоверность данных с помощью технологии оптического распознавания символов и специальных алгоритмов. Это сократило время на обработку заявлений и повысило производительность труда сотрудников банка.

«Снижение операционных затрат, автоматизация рутинных операций и гарантированное качество обработки информации – это требования, которые бизнес выдвигает к технологиям автоматизации. Благодаря фирменной системе двухэтапного распознавания «Биорг» гарантирует бизнесу качество распознанных данных не ниже 99% Мы решаем задачи обработки сложной информации, включая рукописные формы. А наш новый KYC-модуль для удаленной идентификации делает процесс проверки личности быстрым, удобным и безопасным для всех. Технология Beorg Smart Vision снижает риски мошенничества, что особенно важно в финансовой сфере», — сказал генеральный директор «Биорг» Руслан Алигаджиев.

В результате автоматизации банк переводит взаимодействие с клиентами на новый уровень, делая его более быстрым, безопасным и удобным.

KYC-проект по дистанционной выдаче карт стал продолжением начатого ранее сотрудничества банка УБРиР и компании «Биорг». В 2023 г. банк автоматизировал с помощью технологий сколковского резидента обработку документов для ипотечного кредитования. Тогда время рассмотрения комплектов кредитных заявок удалось сократить более чем в два раза – с 45 до 20 минут. Вместе с другими мерами оптимизации это позволило банку нарастить количество выданных ипотечных займов в 1,5 раза.

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