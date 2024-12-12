«МТС Банк» провел B2B-платежи в цифровых рублях

ПАО «МТС-Банк» объявляет об успешном проведении нескольких десятков B2B-платежей в рамках тестирования операций с реальными цифровыми рублями. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тестирование платежей в цифровых рублях состоялось между юридическими лицами. Компания-контрагент оплатила услуги связи новой формой нацвалюты вместо привычного безналичного платежа.

Преимущества такой оплаты заключаются в мгновенном поступлении денежных средств на счет получателя независимо от операционного дня. При безналичном расчете срок осуществления платежа может достигать до пяти операционных дней.

Платежи в цифровых рублях абсолютно безопасны и прозрачны, так как осуществляются через платформу Банка России. Хранение средств на платформе Центробанка защищает бизнес от рисков в банках.

Еще одно важное преимущество, по решению Банка России до конца 2025 г. за расчеты между юридическими лицами в цифровых рублях не будет взиматься комиссия.

С июля 2025 г. все компании с годовой выручкой более 30 млн руб. обязаны будут работать с цифровым рублем. Это касается и приема оплаты от населения в торгово-сервисных предприятиях, и расчетов между юридическими лицами. В каких ситуациях использовать это платежное средство, и люди, и бизнес будут решать самостоятельно.

Цифровой рубль − третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным денежным средствам на платформе Банка России. «МТС Банк» вошел в число первых 12 финансовых организаций, которые с августа 2023 г. участвуют в пилоте по внедрению цифрового рубля. В рамках первого этапа пилота было проведено несколько тысяч операций в новой форме нацвалюты.