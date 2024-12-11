Сбербанк запустил межбанковский биоэквайринг

Все граждане России, достигшие 18 лет, смогут оплачивать покупки по биометрии вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются. Для этого достаточно авторизоваться через сервис «Сбер ID». При этом раньше сервис «Оплата улыбкой» был доступен только клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Больше не нужно носить с собой наличные, банковские карты или телефон — транзакцию можно провести всего за несколько секунд. Достаточно на экране терминала выбрать «Оплата улыбкой», посмотреть в камеру — оплата пройдет мгновенно, не важно, являетесь ли вы клиентом Сбербанка или пользуетесь услугами другой финансовой организации. Важно, что при таком способе оплаты клиенты Сбербанка продолжают получать бонусы «Спасибо», а клиенты других организаций по-прежнему будут получать кешбэк и все привилегии своего банка.

Чтобы подключить «Оплату улыбкой», достаточно авторизоваться через сервис «Cбер ID», выбрать банковскую карту для оплаты, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, и сдать биометрию.

Сервис «Оплата улыбкой» Сбербанк запустил летом 2023 г. Банк уже установил почти 1 млн био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях. В 2025 г. технологией будет оснащено уже порядка 2 млн терминалов.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «Мы рады, что теперь удобство и надежность оплаты по биометрии могут оценить не только клиенты нашего банка, но и все жители страны. «Оплата улыбкой» на данный момент — самый инновационный и самый безопасный платежный сервис. Им могут пользоваться все, независимо от модели телефона, пользования картами того или иного банка и так далее. Параллельно мы активно развиваем оплату по биометрии в метрополитене трех крупных городов России и будем дальше масштабировать этот проект. Сфера применения технологии не ограничивается только транзакциями. Биометрия позволяет точнейшим образом идентифицировать личность человека, что в будущем позволит существенно сократить необходимость использования документов для подтверждения личности на бумажных и иных физических носителях».