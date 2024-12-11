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Приложение «ББР Онлайн» теперь доступно в AppGallery

Мобильное приложение «ББР Банка» – «ББР Онлайн» - теперь доступно в официальном магазине приложений AppGallery, которым пользуются владельцы смартфонов Huawei и Honor. Об этом CNews сообщили представители «ББР Банка».

С помощью приложения пользователи могут осуществлять мониторинг операций по картам, счетам и вкладам, совершать переводы между своими счетами, по номеру карты и СБП, открывать новые продукты, оплачивать начисления бюджетных и внебюджетных организаций по QR-коду, а также находить адреса отделений и банкоматов банка.

Для загрузки приложения достаточно зайти в AppGallery и ввести в поисковой строке «ББР Банк». А для входа в мобильное приложение необходимо использовать те же логин и пароль, что и для входа в интернет-банк.

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