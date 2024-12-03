Приложение «ББР Банк» — «ББР Бизнес 2.0» — появилось в RuStore

Мобильное приложение «ББР Бизнес 2.0» стало доступно в RuStore — российском магазине приложений для Android. Новые клиенты ББР Банка могут легко скачать приложение, а действующие — обновить его до последней версии. Об этом CNews сообщили представители «ББР Банка».

В приложении доступны все необходимы функции в режиме 24/7: мониторинг баланса и истории совершенных операций, управление счетами, депозитами и другими продуктами банка, а также осуществление различных платежей.

Для загрузки приложения на свое мобильное устройство необходимо перейти на официальную страницу RuStore, в поисковой строке ввести «ББР Бизнес 2.0» и нажать установить.