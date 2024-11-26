В интернет-банке «СберБизнес» теперь можно оставить отзыв о контрагенте

Клиенты интернет-банка «СберБизнес» теперь могут оценить своих партнёров — юрлиц и индивидуальных предпринимателей — и поделиться комментариями о их работе с помощью сервиса «СберРейтинг». Это поможет бизнесменам заранее узнать о репутации будущих контрагентов и взвесить риски на будущее. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый функционал в интернет-банке, реализованный с помощью сервиса «СберРейтинг», доступен бесплатно и без подключений. Компании могут читать отзывы о любых контрагентах, с которыми даже не проводились финансовые операции. Отзывы отображаются анонимно и основываются на реальном транзакционном взаимодействии бизнес-партнеров. Это обеспечивает конфиденциальность и подлинность обратной связи. Каждый клиент может поставить оценку своему контрагенту по пятибалльной шкале звезд и оставить комментарий.

Отзыв можно написать в адрес любого юрлица или индивидуального предпринимателя России независимо от того, в каком банке он обслуживается. Но оставлять и читать комментарии пока могут только пользователи интернет-банка «СберБизнес».

Оценки сейчас доступны в веб-версии «СберБизнес», но в будущем они также появятся в мобильном приложении банка. Чтобы оставить свой отзыв, надо перейти в профиль нужного контрагента в интернет-банке. Там же можно познакомиться с уже существующими оценками и комментариями других пользователей. Отзывы по своей компании можно увидеть на главной странице сервиса «СберРейтинг».

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка: «Предпринимателям важно выбирать проверенных и надёжных бизнес-партнеров. Новый функционал в интернет-банке «СберБизнес» с отзывами как раз поможет в таких ситуациях. Предприниматели могут совершенно бесплатно отметить работу своих контрагентов или узнать, какие оценки им поставили другие компании. Это удобно, практично и современно. С момента запуска нового функционала мы получили уже более 500 отзывов бизнесменов страны. Думаю, обмен комментариями о контрагентах станет важным инструментом для предпринимателей, которые стремятся выбрать надежных контрагентов и обезопасить свои сделки».