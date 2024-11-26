Россельхозбанк делится результатами проектов по Process Mining и Task Mining

Россельхозбанк получит более 425 миллионов рублей финансового эффекта от использования технологий Process Mining и Task Mining. Об этом говорят планы работы и оценка эффекта от Process Mining и Task Mining. Являясь одним из лидеров отечественного рынка аналитики процессов и операций Россельхозбанк совместно с Инфомаксимум выступит организатором «ProcessTech», участники которой разберут практические кейсы и узнают о трендах совершенствования технологий операционной эффективности.

«Россельхозбанк открыт для инноваций, и мы видим большой потенциал использования технологий Task Mining и Process Mining. Методология нормирования трудозатрат была разработана и запущена в банке еще в 2012 году, но работа велась в ручном режиме. Сейчас в Банке оцифровано 14 ключевых бизнес-процессов технологией Process Mining и более 700 операций технологией Task Mining. Для банка важно оказывать услуги как можно быстрее и с высоким качеством, будь то открытие счета, обслуживание карт или консультации. Цифровые технологии стали ключевым инструментом автоматизации, они позволяют ускорять процессы, гарантировать предсказуемость результата и, как следствие, повышать удовлетворенность клиентов», — комментирует Екатерина Елманова, Советник Председателя Правления Россельхозбанка.

РСХБ использует Task Mining для совершенствования внутренней операционной деятельности с 2020 года. С помощью Task Mining оцифрован расчет фактического времени выполнения каждой операции работников фронт-линии и поддержки бизнеса. С технологией Process Mining с 2023 года оцифрованы 14 процессов в сфере кредитования розницы, корпоративного бизнеса и операционной деятельности. Проекты по Process Mining и Task Mining реализуются на базе российской системы Proceset.

По словам Екатерины Елмановой, РСХБ планирует наращивать использование технологий Task Mining и Process Mining для дальнейшей оптимизации процессов. В настоящее время по 7 ключевым бизнес-процессам выявлено более 54 областей оптимизации и предложено 70 оптимизационных мероприятий, реализация которых позволит получить совокупный экономический эффект не менее 425 миллионов рублей в год.

«Будущее за работой на стыке технологий, — комментирует Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. — И система активной бизнес-аналитики Proceset находится в этом тренде, совмещая несколько решений, усиленных ИИ, в рамках одной платформы. Проект с Россельхозбанком — пример высокоэффективной синергии связки Process Mining и Task Mining, и я рад, что вместе мы достигли отличных результатов».