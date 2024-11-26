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Push-уведомления помогут в навигации к новым продуктам. В мобильном приложении Sferra стало проще приводить клиента к новинкам

Кредитные организации, чьи адаптивные веб-версии мобильного банка работают через специализированный браузер Sferra, получили возможность упростить путь клиента к получению новых банковских услуг. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Так, в специализированном мобильном браузере Sferra появилась функция отправки клиентам кредитных организаций навигационных push-уведомлений, которые ведут сразу на нужную веб-страницу с новым продуктом.

Sferra — специализированный мобильный браузер с расширенными возможностями, который позволяет превратить веб-сервис в полный аналог нативного приложения на смартфоне. Он персонализируется под работу с личным кабинетом клиента банка только после скачивания.

У кредитной организации при использовании Sferra сохраняется возможность собирать Fingerprint (информацию об устройстве клиента), контролировать jailbreak/root (разрешение на установку приложений из недостоверных источников), собирать данные о геолокации, вызывать камеру и контактную книгу, а также подтверждать транзакции клиентов в полном соответствии с требованиями ЦБ. Разработчиком Sferra является компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково».

«Мы понимаем, что на сегодняшний день для кредитных организаций важно оперативно реализовывать новую бизнес-функциональность несмотря на санкционное давление и соблюдать все требования регулятора в области обеспечения безопасности платежей. Это возможно, в том числе, если веб-сервис банка работает через специализированный браузер Sferra, - отметила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. – Возможность же направлять клиентам навигационные push-сообщения – еще одна удобная опция, которая помогает кредитной организации быстрее и удобнее доносить информацию о новых продуктах и услугах. Мы надеемся, что использующие Sferra банки оценят по достоинству это нововведение».

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