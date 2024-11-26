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Цифровизация ИТ в банках
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К 2030 г. доля безналичных операций может вырасти до 90%, что неизбежно повлияет на российскую экономику

Согласно исследованию платежного сервиса Method, запуск цифрового рубля и безналичных транзакций существенно изменят бизнес-процессы и упростят работу малого и среднего бизнеса. Специалисты пришли к выводу, что это позволит сократить зависимость от наличных средств и увеличить прозрачность финансовых потоков. Об этом CNews сообщили представители Method.

По мнению экспертов, в России начнется переход к более гибкой и быстрой безналичной экономике. Появление цифрового рубля сократит транзакционные издержки и обеспечит бизнесу более высокую скорость обработки платежей. Этот процесс поддержит небольшие компании и позволит им предлагать клиентам современные способы оплаты, включая безопасные мгновенные переводы и цифровые кошельки.

По данным Центробанка, уже к 2023 г. показатель безналичных операций достиг 83%, что подчеркивает высокий темп цифровизации платежных услуг. Ожидается, что к 2030 г. использование наличных средств может снизиться до минимального уровня, что также связано с развитием цифрового рубля и усиливающимся влиянием платежных платформ, включая QR-коды и систему быстрых платежей.​

С 2023 г. цифровой рубль находится на стадии пилотного тестирования. На данный момент в эксперимент вошли 15 российских банков, более 800 обычных граждан и 20 юридических лиц. За это время проведено более 9 тыс. оплат товаров и услуг и сделано более 33 тыс. переводов. Рост количества пользователей в этом проекте за месяц, с августа по сентябрь 2024 г., составил 50%, а рост оплаты товаров и услуг – 36%.

Что касается структуры будущего применения цифрового рубля: переводы и платежи для граждан будут бесплатными, тогда как бизнесу придется платить комиссию в 0,3% от суммы платежа, что ниже текущих эквайринговых сборов. Пользоваться цифровым рублем россияне смогут в банковских приложениях с возможностью оплаты товаров через QR-коды и с помощью NFC. Так, по прогнозам Paygine, малый и средний бизнес сможет оптимизировать свои затраты, пользуясь более выгодными условиями для операций. Это будет способствовать росту числа предпринимателей и расширению малого бизнеса.

Таким образом, все идет в сторону создания еще одного платежного инструмента с целью сделать его таким же повседневным, как наличные и безналичные деньги, что повысит прозрачность транзакций для борьбы с незаконными операциями. Развитие технологий, таких как блокчейн, значительно усилит защиту данных. Одновременно с этим цифровой рубль будет способствовать быстрому обмену средствами и гибкому управлению финансами, упрощая пользование кредитными и страховыми продуктами.

«Переход к цифровой экономике — это не просто технологическая эволюция, но и новая философия ведения бизнеса, где прозрачность, доступность и безопасность станут определяющими факторами. Мы уверены, что эти изменения приведут к ускорению темпов роста экономики и появлению новых бизнес-моделей», – отметил Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine.

Запуск цифрового рубля также требует адаптации бизнеса к новым стандартам и законодательным требованиям. Эксперты Paygine полагают, что этот процесс станет катализатором для создания новых рабочих мест и спроса на цифровые навыки. В долгосрочной перспективе это положительно скажется на конкурентоспособности российской экономики.

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