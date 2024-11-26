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Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи карт для иностранных туристов

Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи банковских карт для иностранцев. Теперь туристы из других стран могут получить карту в московской гостинице «Аэростар».

«За время существования проекта банковские карты «ЮMoney» уже получили туристы более чем из 80 стран. Основной пункт выдачи находится в аэропорту Шереметьево. Теперь иностранные туристы, которые приехали отдохнуть в Москву, могут получить карту прямо на ресепшене отеля «Аэростар», — отметил директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Для того, чтобы получить карту, не обязательно быть постояльцем отеля, карта доступна для получения любому гостю. Сотрудники помогут иностранным туристам открыть кошелёк — пройти онлайн-регистрацию на сайте или в приложении «ЮMoney», а также пройти идентификацию. После этого пользователь сможет получить банковскую карту платёжной системы «Мир», активировать её и начать платить.

Пополнить карту «ЮMoney» рублями без комиссии можно в банкоматах Сбербанка и других банков. В сутки можно внести на карту до 600 тыс. руб.

«ЮMoney» начали выпускать карты для иностранных туристов в ноябре 2023 г., получить карту можно в терминале «С» в аэропорту Шереметьево. За год карты получили пользователи более чем из 80 стран, в том числе участники Всемирного фестиваля молодёжи и иностранные специалисты, которые приезжают в Россию по программе стажировок InteRussia. На граждан Китая приходится более 80% идентификаций.

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