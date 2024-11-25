ВБРР запустил единый формат дистанционного сервиса для розничных клиентов на базе решения uRetail

Банк ВБРР продолжает совершенствовать дистанционные каналы обслуживания клиентов. Новая фронтальная версия системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц uRetail представляет собой передовой современный стандарт и полностью соответствует требованиям UX/UI.

ВБРР представил обновление системы ДБО для частных клиентов с использованием единого подхода к дизайну и функциональности мобильного приложения и интернет-банка и акцентом на реализации простого и интуитивно-понятного клиентского пути.

Важной частью модернизации дистанционных каналов стала разработка и внедрение PWA-версии (Progressive Web Applications) мобильного приложения и интернет-банка для операционной системы iOS. PWA-версия поддерживает весь функционал мобильного приложения, в том числе чтение QR-кодов, онлайн-кредитование, получение Push-уведомлений, выбор номеров из телефонной книги. PWA-версия реализована в едином дизайне с интернет-банком.

Новая фронтальная платформа ДБО ВБРР на базе системы uRetail от BSS успешно решает задачи по развитию современной комфортной дистанционной среды взаимодействия розничных клиентов и банка.

«Мы стремились сделать единый формат обслуживания клиентов, преодолеть различия в дизайне, функциональности и клиентском пути между версиями интернет-банка и мобильных приложений для разных операционных систем. Также необходимо было решить вопрос по запуску нового варианта интернет-банка для владельцев iPhone. Клиенты банка уже отметили преимущества нового формата, простоту использования и удобство клиентского пути на всех платформах», – сказал руководитель направления развития ДБО банка ВБРР Евгений Колотов.

«Компания BSS находится в постоянном живом диалоге с банками и чутко реагирует на их запросы, предлагая современные и действенные решения. С ВБРР нас связывает более чем 20-летнее сотрудничество по цифровизации клиентского обслуживания розничных и корпоративных клиентов, в том числе и по внедрению функциональности цифрового рубля. Вместе мы принимаем новые вызовы, реализуем новые возможности и двигаемся вперед в развитии клиентского сервиса», – отметил директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.