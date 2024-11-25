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Приложение «СберKids» заговорило голосом «СберКота»

Виртуальный ассистент в детском приложении «СберKids» для клиентов 6–13 лет теперь разговаривает голосом «СберКота» — любимого персонажа миллионов клиентов. Как показали исследования, юным пользователям удобнее говорить с приложением, а не писать в нем. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«СберКот» уже попробовал себя в разных амплуа: стал ведущим ТВ-шоу, пообщался с первыми лицами на Играх будущего, слетал в космос и встретил свою подругу «Кусю», продолжая вести сверхпопулярный канал во «ВКонтакте». Теперь же он будет помогать детям взаимодействовать с приложением.

Голос «СберКота» был синтезирован с помощью платформы речевых технологий SaluteSpeech, а использование нейросетевой модели GigaChat позволило стилизовать его ответы для детей. Ребенок и его родители могут беседовать с котом в режиме реального времени. Теперь почемучки будут быстрее узнавать ответы на самые актуальные вопросы и получать более полную информацию. Ребятам станет интереснее общаться и проще осваивать навыки финансовой грамотности (в приложении есть для этого игры, викторины, квесты) и школьные предметы: таблицу умножения, правила русского языка и другие темы.

В приложении оживает не только голос «СберКота», но и он сам живыми анимациями. Амбассадор Сбербанка видит ребенка и слушает его, с ним можно поделиться играми и достижениями, как с одноклассником. Чтобы активировать визуальный образ, достаточно нажать на изображение лапки и поприветствовать ассистента, сказав «Салют» или «СберКот».

Новая опция доступна в «СберKids» на Android-смартфонах после добавления детской «СберКарты» в приложение.

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