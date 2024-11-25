Банк «Русский Стандарт»: доля платежей через СБП выросла до 46%

Банк «Русский Стандарт» сравнил особенности платежей по картам и через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, доля СБП растет.

В рамках исследования аналитики банка сравнили карточные платежи с оплатами через СБП. Если за 100% взять два этих вида операций, то традиционные платежи по картам пока еще лидируют у россиян. За 10 месяцев 2024 г. на них пришлось 54% всех покупок (годом ранее – 55%). При этом интерес к СБП не снижается, а растет – так, общая доля таких платежей от всех операций с января по октябрь 2024 г. по данным банка, составила 46%. Тогда как в аналогичном периоде 2023 г. она была 45%.

В январе-октябре 2024 г. средний чек покупки по картам, по данным эквайринговой сети банка, составил 1920 руб. Он вырос относительно аналогичного периода 2023 г., когда был 1369 руб.

При этом в платежах через СБП средний чек с января по октябрь 2024 г., напротив, снизился до 911 руб. с 1276 руб. годом ранее.

Примечательно, что в карточных платежах по традиции лидирует офлайн, а в покупках через СБП – онлайн (на фоне активной популяризации СБП в интернет-магазинах, на маркетплейсах и пр., в том числе за счет начисления дополнительного cashback).

Так, у первых соотношение в пользу офлайна по количеству платежей составило 73% к 27% у онлайна. При этом при оплатах через СБП доли практически прямо противоположные – 75% у онлайна против 25% у офлайна.

Кстати, согласно данным эквайринговой сети банка, общий средний чек всех покупок по картам в онлайне выше, чем в офлайне – 2425 руб. против 1734 руб., соответственно.

А вот в СБП, напротив, по величине среднего чека лидирует офлайн – 1193 руб. против 817 руб. у онлайна соответственно.

Вышеупомянутую статистику можно объяснить популярностью СБП во время онлайн-шопинга. На маркетплейсах и в интернет-магазинах часто совершается множество одиночных платежей на небольшой средний чек при покупке одного товара.