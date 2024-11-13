Сбербанк: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин

С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» почти 850 тыс. раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать соответствующий инструмент на экране терминала и просто посмотреть в камеру, а при желании – еще и улыбнуться. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Согласно статистике Сбербанка, петербуржцы чаще всего расплачиваются улыбкой в супермаркетах, в заведениях общественного питания и аптеках. Максимальный размер единовременного платежа улыбкой в Северо-Западном федеральном округе с начала года составил 629 тыс. руб. При этом, как выяснили аналитики Сбербанка, более «улыбчивыми» оказались мужчины – они составили 55% пользователей сервиса в СЗФО, – а в возрастном сегменте – люди от 25 до 44 лет.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Сервис «Оплата улыбкой» продолжает интегрироваться в сферы городской жизни Санкт-Петербурга и всего Северо-Западного федерального округа. Все больше предпринимателей переходят на усовершенствованные «приветливые» терминалы, которые позволяют проводить оплату всеми доступными способами, в том числе и биометрией. Благодаря этому, каждый покупатель может выбрать для себя комфортный инструмент. Количество транзакций с помощью «улыбки» продолжает расти и по итогам октября превысило 130 тыс., что лишний раз демонстрирует возрастающий интерес жителей Северо-Запада к новым технологиям».

Платить улыбкой так же надежно и безопасно, как и картой. По бумажной фотографии, фото в телефоне или в маске оплатить не получится. Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, с него списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде зашифрованного цифрового кода в связке с платежным счетом.

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в мобильном приложении банка в своем профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно проще: сказать виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбербанка.