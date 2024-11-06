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«Эвотор» подключил функционал безналичных чаевых через сервис NewPay

Теперь на «Эвотор» можно подключить чаевые при оплате по СБП. Клиент сможет выбрать размер чаевых прямо на своем телефоне во время оплаты основного счета. Об этом CNews сообщили представители «Эвотор».

По данным «Эвотор», доля чеков, оплаченных безналичным способом, уже превышает 76%, и покупатели все реже носят при себе наличные, которые можно оставить на чай. В большинстве сервисов электронных чаевых нужно проводить оплату отдельно от основного счета, что может быть неудобно клиентам.

При оплате по СБП через сервис NewPay теперь доступна функция безналичных чаевых, которые клиент может включить при оплате счета. Комиссия за прием чаевых не берется. Вся сумма целиком зачисляется на специальный электронный кошелек, с которого получатель чаевых сможет их вывести на свою банковскую карту.

Оплата по СБП уже стала привычной для покупателей. По статистике «Эвотор», в точках, которые подключили этот вид оплаты, на СБП в среднем приходится 10% от общего безналичного оборота. В «Эвотор» можно подключить оплату по СБП как в банках ― доверенных агентах НСПК или с помощью сервиса NewPay с расчетным счетом в любом банке России.

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