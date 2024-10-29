Банк «Центр-инвест» и BSS подписали меморандум о партнерстве по развитию цифровых сервисов

Банк «Центр-инвест» и компания BSS подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Дальнейшее сотрудничество будет направлено на объединение опыта и ресурсов для создания высокоэффективных ИТ-решений, включая задачи цифровой трансформации, развития уникальных экосистем цифровых продуктов и услуг, а также клиентского обслуживания.

Партнерство BSS и банка «Центр-инвест» предполагает усиление позиции банка в финансовом секторе по привлечению клиентов через новые каналы взаимодействия и предоставления новых продуктов, а также создание российских ИТ-продуктов.

Компания BSS готова делиться экспертизой и опытом в области построения композитных и микросервисных систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и предоставлять технологии и ресурсы для автоматизации обслуживания клиентов банка, в том числе способствовать реализации сервисов на базе Цифрового рубля.

Стратегическое партнерство нацелено на выстраивание единой омниканальной платформы обслуживания, что позволит банку создать уникальную систему коммуникаций c клиентами и обеспечить вывод банковских продуктов через разные каналы взаимодействия с учетом гарантированного качества сервиса.

«Подписанный меморандум открывает перспективы взаимовыгодного развития. Совместная работа поможет нам создать новые цифровые продукты, внедрить лучшие практики дистанционного обслуживания, основанные на принципах надёжности, прозрачности и клиентоцентричности», – сказал заместитель председателя директоров, директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов.

Банк «Центр-инвест» и компания BSS организуют совместный экспертный совет в области применения и разработки ML-моделей и их встраивания в сервисы банка. Речь идет о создании уникальных ML-моделей для нужд банка, использовании опыта применения больших языковых моделей (LLM) в любых каналах коммуникаций клиентского обслуживания, что позволит банку выйти на новый уровень персонализированного обслуживания.

«Многолетний опыт успешного сотрудничества с банком «Центр-инвест» способствует переходу на новый уровень нашего взаимодействия. Клиентоцентричная платформа обслуживания компании BSS позволит банку значительно усилить свои позиции в финансовом секторе Российской Федерации и построить уникальную клиентоцентричную систему обслуживания на базе технологий искусственного и генеративного интеллекта. Это позволит выводить новые финансовые услуги через разные каналы коммуникаций и повышать качество клиентского сервиса», – отметил заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS Василий Жилов.

Банк «Центр-инвест» активно содействует цифровому развитию региона, участвует в государственных программах поддержки ИТ-сектора, реализует собственные инициативы по цифровой трансформации бизнеса, а также обучает предпринимателей и студентов современным технологиям.