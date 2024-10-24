Right line и Uniteller подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Компании Right line, разработчик решений для финансового сектора, и Uniteller, российская процессинговая компания, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Целью партнерства является создание решения по подключению банков к платформе цифрового рубля Центрального банка России. Об этом CNews сообщили представители Right line.

Совместное решение Right line и Uniteller на базе ЦОД Гознак позволит банкам без больших вложений обеспечить своим клиентам доступ к возможностям цифрового рубля ЦБ РФ в полном объеме.

Андрей Блощецов, генеральный директор Right line: «Наша с Uniteller совместная работа поспособствует внедрению передовых финтех-решений и ускорит цифровую трансформацию финансового сектора».

«Мы открыты к сотрудничеству с профессионалами рынка. Наша цель – обеспечить всем участникам возможность предложить банкам свои решения на нашей платформе Цифровых Банковских Сервисов», — отметил Алексей Богаткин, генеральный директор Uniteller.