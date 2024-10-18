CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация ИТ в банках Техника Импортонезависимость
|

Представлен платежный терминал на ОС «Аврора»

Впервые представлен прототип платежного терминала на ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Терминал заинтересовал несколько крупных банков: так как применение отечественных ОС в этой сфере дает гарантию надежности и безопасности финансовых операций граждан.

Платежный терминал на базе ОС «Аврора» позволит заменить устройства с ОС Android и повысить доверие и надежность финансовой инфраструктуры, через которую проходят платежи граждан. Также его рассматривают для применения биоэквайринга, а сертификация ОС «Аврора» позволяет соответствовать всем правилам регуляторики. При этом с помощью «Аврора» SDK можно самостоятельно создавать приложения для всех классов устройств.

terminal_avrora.jpg

Открытая мобильная платформа
Представлен платежный терминал на ОС «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» и решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду в государственных организациях и финансовых компаниях.

На сегодняшний день «Аврора» является суверенной российской альтернативой мобильных ОС, таких как Android и iOS. В экосистеме приложений присутствуют все классы ПО, необходимого для ежедневного решения бизнес-задач.

Разработку приложений для «Авроры» можно осуществлять с помощью фреймворка Qt или Flutter. Осенью 2024 г. о выходе на платформе «Аврора» сообщил крупнейший национальный магазин приложений RuStore.

В октябре 2024 г. впервые была представлена концепция «Аврора+» — программа по расширению использования ОС «Аврора» за пределами смартфонов и планшетов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

НИКИЭТ перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

ПСБ планирует в течение года внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Объявлена охота за биометрией россиян. Собирать ее начнут через банковские приложения

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще