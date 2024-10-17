«Билайн» вошел в «Ассоциацию ФинТех»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подписал договор о вступлении в «Ассоциацию ФинТех», став ее ассоциированным членом. Вступление в организацию является важным шагом в расширении взаимодействия билайна с ведущими игроками финансового сектора и укреплении его позиции в области цифровых технологий для финтех-рынка. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом».

Став ассоциированным членом «Ассоциации ФинТех», «Билайн» уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственного интеллекта и в Центр компетенций по развитию ИИ в финансовом секторе. Компания планирует активно участвовать в мероприятиях Ассоциации, сотрудничая с ее членами для разработки и внедрения передовых технологий в сфере финансовых услуг. В рамках дальнейшего развития сотрудничества билайн будет активно работать над цифровыми проектами для финсектора, включая решения в области больших данных, кибербезопасности и облачных технологий.

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»: «Для "Билайна" вступление в "ФинТех" — значимый шаг, который позволяет нам расширить возможности для сотрудничества с ключевыми игроками финансового сектора. Мы рады присоединиться к Ассоциации и начать обмениваться экспертизой по близким нам темам — развитию и безопасности искусственного интеллекта».

Максим Григорьев, генеральный директор «Ассоциации ФинТех»: «"Билайн" — один из лидеров российского телеком-рынка, и его вступление в "Ассоциацию ФинТех", несомненно, будет полезно ее участникам в развитии финансовых технологий, а также в создании новых, в том числе кросс-отраслевых продуктов и сервисов для российского финансового рынка».