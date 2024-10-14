Банк «Русский Стандарт»: средний чек одной операции в банкомате у россиян вырос на 17%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности использования банкоматов россиянами. По итогам трех кварталов 2024 г. средний чек одной операции здесь вырос до 18 889 руб. с 16 186 руб. годом ранее. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Доля снятий растет на фоне введения нового вида бесплатных переводов

Неизменный тренд, который отмечают аналитики банка несколько лет подряд – банкоматы заметно чаще используют для внесения денег на счет, чем для снятия наличных. При этом за три квартала 2024 г. был отмечен рост доли снятий относительно 2023 г.

Так, по общему числу операций в АТМ в январе-сентябре 2024 г. 73% пришлось на пополнение счетов, а 27% – на получение денег. Тогда как годом ранее на внесение приходилось 77% от общего числа операций, а на получение денег лишь 23%.

По сумме операций по итогам трех кварталов 2024 г. снятие средств и вовсе опередило пополнение счетов – 59% против 41%, соответственно. В 2024 г. по сумме таких операций в банкоматах, напротив, лидировало пополнение счетов – 56% против 44% у получения денег.

Как видно из статистики, доля получения средств в банкоматах растет на фоне снижения доли внесений. Подобный тренд можно объяснить введением с 1 мая 2024 г. бесплатных переводов между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн руб. в месяц. Россияне активно пользуются такими переводами для открытия вклада, погашения ранее выданного кредита, при этом заметна корреляция в части уменьшения операций с использованием наличных денег. Проще говоря, многое из того, что ранее осуществлялось с помощью внесения средств через банкоматы (платежи по кредитам, пополнение своих счетов, чтобы в дальнейшем, в онлайн-сервисах оплатить квитанции за ЖКУ, услуги детского сада, питания в школе и пр.) – теперь россияне могут делать с помощью бесплатных переводов между своими счетами в разных банках. Как итог – доля внесений денег через банкоматы снижается.

Операции с наличными – в приоритете

Россияне по-прежнему чаще всего используют банкоматы для операций с наличными деньгами. По данным банка, на них приходится 97% операций за три квартала 2024 г., а на безналичные – оставшиеся 3%.

Согласно статистике января-сентября 2024 г., средний чек снятия наличных через АТМ вырос до 42 605 руб. с 32 973 руб. А средняя сумма внесения средств, напротив, снизилась до 10 931 руб. с 11 746 руб. годом ранее.

Платежи за мобильную связь – в лидерах

По данным банка «Русский Стандарт», за три квартала 2024 г. топ-3 самых популярных операции в банкоматах (после традиционных лидеров – внесения и снятия наличных) выглядит следующим образом: мобильная связь (52% от общего числа операций) – средний чек 534 руб.; ЖКУ (38%) – средний чек 3 366 руб.; интернет и ТВ (10%) – средний чек 664 руб.

Методология: в рамках исследования были изучены обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам операций в АТМ сети банка «Русский Стандарт» за три квартала 2024 и 2023 гг.