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Клиенты по эквайрингу банка «Русский Стандарт» могут принимать оплату покупок через универсальный QR-код

Банк «Русский Стандарт» в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК) обеспечил всем клиентам по эквайрингу техническую возможность приема универсального QR-кода для оплаты покупок на кассе. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Универсальный QR-код — это технологическое решение, созданное на базе НСПК, которое делает процесс оплаты покупок более удобным для клиентов. Теперь расплачиваясь на кассе в розничных магазинах не надо выбирать среди множества QR-кодов: достаточно отсканировать QR-код и затем выбрать нужный способ оплаты, например, через Систему быстрых платежей или платежный сервис банка. Объединение разрозненных QR-кодов (СБП, pay-сервисов различных банков) в универсальный код для оплаты – это простое и понятное решение для клиентов, которым будет комфортно расплачиваться за покупки с помощью своего привычного платежного инструмента, не думая, какое приложение надо открыть.

Универсальный QR-код будет также выгодным решением для юридических лиц (мерчантов, ТСП), которые получат массовых клиентов-покупателей (без ограничений при оплате телефоном только одним банком).

Теперь компании-клиенты банка «Русский Стандарт» по эквайрингу могут подключить себе возможность приема платежей по универсальному QR-коду в своей кассовой зоне. Отметим, что выводить код для оплаты можно любыми способами: на экране терминала; распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке во время совершения покупки. Покупатели могут с легкостью совершить платеж, отсканировав универсальный QR любым удобным способом: штатной камерой или с помощью банковского приложения.

Технология, разработанная НСПК, предоставляет банкам возможность подключения на равных условиях, а предложение Банка России об использовании одного универсального QR-кода на базе НСПК на кассах значительно упростит процесс оплаты для покупателей.

Техническую возможность проведения платежей через универсальный QR-код уже обеспечивает банк «Русский Стандарт».

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