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Цифровизация ИТ в банках
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Банки и МФО России получают безлимитное распознавание документов по годовой подписке

Компания Dbrain из области умного распознавания документов объявляет о запуске новой модели монетизации своего сервиса. Теперь банки и микрофинансовые организации (МФО) России могут распознавать неограниченное количество документов по фиксированной годовой подписке стоимостью 20 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Dbrain.

Ранее финансовым учреждениям приходилось оплачивать распознавание каждого документа отдельно, что усложняло бюджетирование и увеличивало операционные расходы. С ростом объема информации и количества клиентов необходимость в оптимизации этих процессов стала как никогда актуальной.

«Представьте банк, который обрабатывает тысячи заявок на кредиты каждый день. С оплатой за каждый документ расходы могут сильно колебаться, и это усложняет планирование бюджета. С нашей безлимитной подпиской банк может спокойно обрабатывать миллионы документов без неожиданных трат. В итоге такие компании могут сэкономить до 30% своих расходов на документооборот и сосредоточиться на развитии бизнеса, а не подсчитывать каждый рубль», — сказал Олег Сычугов, директор по продажам в Dbrain.

Ключевые особенности нового предложения Dbrain для банков и МФО

Безлимитное распознавание любых документов. Паспорта, СНИЛС, водительские удостоверения, СТС, анкеты, финансовые отчеты, заявления, договоры и др.

Ускорение бизнес-процессов. Оперативное обслуживание клиентов, быстрое оформление кредитов и эффективный найм персонала без ограничений по количеству обрабатываемых документов.

Простая интеграция. Сервис внедряется в существующие системы без необходимости их замены или сложной перенастройки.

Прозрачное ценообразование. Фиксированная годовая плата упрощает финансовое планирование и снижает административные затраты.

По оценкам экспертов, использование безлимитной модели от Dbrain позволит финансовым организациям сократить расходы на обработку данных до 30%.

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