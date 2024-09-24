Сбербанк: с начала 2024 г. предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили 56 млрд руб. онлайн

Более 26 тыс. кредитов с начала 2024 г. оформили предприниматели и компании малого и микробизнеса Северо-Западного федерального округа с помощью интернет-банка «СберБизнес». Совокупная сумма выдачи составила около 56 млрд руб, из них в Санкт-Петербурге – свыше 30 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чаще всего такие кредиты оформляли компании оптовой и розничной торговли (38%), сферы услуг (25%), а также производственные предприятия (7%). В тройку регионов СЗФО-лидеров по числу полученных онлайн-займов вошли Санкт-Петербург (37% от всей выдачи), Ленинградская область (10,1%) и Вологда (9,9%).

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Оказание поддержки малому бизнесу, включая предприятия Северо-Западного округа, является одним из ключевых приоритетов Сбербанка. Вместе с региональными правительствами мы создаем благоприятные условия для старта и роста бизнеса. Предлагаемые нами финансовые условия весьма привлекательны и удобны, а применение передовых сервисов способствует успешному развитию предпринимательства. На данный момент 99% малого бизнеса среди наших клиентов пользуется услугами онлайн-кредитования».

С помощью интернет-банка «СберБизнес» можно предоставить все документы дистанционно в любое время суток, а сам кредит предприниматели могут получить за три минуты.