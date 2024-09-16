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Онлайн-бухгалтерия «Точки» стала доступна для всех предпринимателей

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка. Теперь функционал сервиса «Точка Бухгалтерия» доступен всем предпринимателям, вне зависимости от того, в каком банке у них основной счет. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

«Мы сделали онлайн-бухгалтерию «Точки» доступной для всех предпринимателей, потому что верим в возможность вести бизнес без ограничений. Мы хотим облегчить финансовую жизнь предпринимателей, предоставляя простой и эффективный инструмент для учета и отчетности, независимо от того, в каком банке у них открыт расчетный счет. Вынесение продукта за контур банка — это шаг к росту и развитию бизнеса. Теперь каждый предприниматель может использовать наш сервис для оптимизации своего учета, обеспечивая легкость в управлении финансами и сосредоточение на главном — развитии своего дела. Кроме того, у «Точки Бухгалтерии» есть эксперты, которые готовы ответить на все вопросы предпринимателя, касающиеся бухгалтерии», — сказал директор по продукту «Точка Бухгалтерия» Даниил Смирнов.

Сервис помогает предпринимателям рассчитать итоговую сумму налогов и взносов, подготовить платежи и декларацию и отправить их в налоговую. Также «Точка Бухгалтерия» позволяет подготовить документы для работы с контрагентами: счет на оплату, документ о выполнение работы, договор возмездного оказания услуг, товарная накладная.

Сервис заменяет работу с электронной подписью: он самостоятельно отправит за предпринимателя отчетность. При этом у клиента есть возможность отправить отчетность заранее. Для этого нужно только подписать отчетность через смс с любого устройства. «Точка Бухгалтерия» автоматически рассчитывает налоги с учетом продаж на Wildberries, «Яндекс Маркет» и Ozon — достаточно только загрузить отчет.

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