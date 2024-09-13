Компании смогут экономить ресурсы с помощью цифровой подачи документов с ВТБ

ВТБ внедрил сервис «Цифровой профиль организации», который значительно сокращает затраты юридических лиц на идентификацию и верификацию в кредитных организациях. Для этого банк интегрировал внутренние системы с государственными базами данных, сведения из которых будут «подтягиваться» при заполнении документов автоматически. «Цифровой профиль организации» внедрен Минцифры России при поддержке Банка России и Ассоциации Финтех.

Сервис позволит сократить время приема клиента на обслуживание и объем подаваемых в банк документов. Кроме того, использование актуальных на момент запроса и проверенных данных из государственных систем также снижает риск мошенничества.

Цифровой профиль организации формируется автоматически. В нем «заложены» 18 сведений, которые включают около 800 параметров. Это данные из реестров ИП, юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, лицензий, данные о наличии и блокировке счетов, задолженность перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, сведения о транспортных средствах, а также статус аккредитации для ИТ-компаний. Данные профиля предоставляются по согласию руководителя организации, выданному на Госуслугах.