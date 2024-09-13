CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт»: 83% платежей через СБП приходится на онлайн

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП) летом 2024 г. По данным эквайринговой сети банка, доля офлайн-покупок растет. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

Онлайн заметно лидирует в статистике платежей через СБП. При этом, по наблюдениям аналитиков банка, доля офлайна растет. Так, минувшим летом на онлайн пришлось 83% платежей через СБП, а на офлайн-покупки –17%. При этом годом ранее доля онлайна была 94%, а у офлайна лишь 6%.

Динамику платежей в офлайне можно объяснить активным развитием технологий СБП – QR-коды на кассах магазинов для считывания мобильными телефонами, специальные платежные NFC-таблички в кассовых зонах и пр.

По данным банка «Русский Стандарт», средний чек одной офлайн-покупки через СБП в июне-августе текущего года заметно выше, чем в онлайне – 1,55 тыс. руб. против 756 руб., соответственно.

Среди самых популярных категорий покупок в зависимости от числа платежей через СБП в онлайне этим летом оказались супермаркеты (362 руб.), детская одежда (1,73 тыс. руб.) и рестораны быстрого питания (603 руб.).

В офлайне – это супермаркеты (538 руб.), рестораны быстрого питания (741 руб.) и книжные магазины (929 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт». Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок в первой половине 2024 и 2023 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов

Открыт прием заявок на гранты до 6 миллиардов на внедрение российских ИТ-решений

Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка

Банкам предпишут дать доступ к операциям с цифровым рублем к июлю 2025 года

Дмитрий Чудинов, Почта России: Некоторые сложные кибероперации так и остаются нерасследованными

Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще