CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

В ДОМ.РФ искусственный интеллект теперь помогает тестировать ИТ-решения

ДОМ.РФ разработал и внедрил собственный продукт на базе генеративного искусственного интеллекта (ИИ), который помогает эффективнее тестировать ИТ-решения в группе компаний.

Благодаря ИИ проверка различных систем и сервисов проводится значительно быстрее, а значит – решения запускаются в эксплуатацию в более короткие сроки.

«Компанией «ДОМ.РФ Технологии» был разработан ИИ-ассистент тестировщика, который позволил в среднем на 30% ускорить процесс тестирования внедряемых ИТ-продуктов. Пилотируемое решение помогло не только сократить время сотрудников на выполнение рутинных задач, но и повысить качество разрабатываемых нами сервисов. Освободившееся время команда сможет потратить на обучение и развитие новых навыков, в том числе в сфере искусственного интеллекта, аналитики и данных», – рассказал и.о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Благодаря ИИ-ассистенту в компании выросла доля автотестов (тесты, выполняемые автоматически, без участия тестировщика), сократилось на треть время на разработку API тестов и подготовку отчётов о тестировании.

Решение использует набор открытых библиотек для обработки и хранения данных. Пользователи работают с интерфейсом бота в мессенджере, выбирают нужную функцию и передают необходимые сведения, после чего получают качественный сгенерированный результат. Ассистент – полностью отечественное решение, которое умеет генерировать автотесты, тестовые кейсы, а также пробные данные для них. Продукт умеет интегрироваться с постановщиком задач для разработчиков, обеспечивает контроль отправляемых данных и может дорабатываться под конкретные процессы.

Позднее ИИ-ассистенты будут тиражированы и на другие направления работы, в том числе планируется создать «Помощника сотрудника техподдержки» и «Помощника разработчика».

erid:LjN8KavEMРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Сбербанк хочет подключить клиентам других банков систему списания денег по лицу

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще