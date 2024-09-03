Сбербанк и «СберСтрахование» выпускают ЦФА на космические запуски

На платформе цифровых активов Сбербанка компания «СберСтрахование» первой на рынке выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА), хеджирующие риски, связанные с космическими запусками. Их смогут приобретать юридические лица — квалифицированные инвесторы в отношении ЦФА. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Всего будет выпущено до двух тыс. ЦФА. Цена приобретения 1 ЦФА при выпуске — пять тыс. руб., максимальная возможная доходность к погашению составит 4%. Если запуск космического корабля пройдет успешно, инвестор получит 5,2 тыс. руб. за 1 ЦФА, в случае если запуску будет присвоен статус «аварийный» или «частично успешный» — 200 руб. Если старт с космодрома отменят или перенесут на время после окончания срока обращения ЦФА, инвесторы получат пять тыс. и один рубль рубль за каждый ЦФА.

Размещение ЦФА продлится с 9:00 мск четвертого сентября 2024 г. до 18:00 мск восьмого сентября 2024 г. Предъявление к погашению — с 23 по 28 сентября 2024 г.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Первый выпуск “космических” ЦФА приурочен к 11 сентября. В этот день с космодрома «Байконур» к Международной космической станции отправится ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26. ЦФА — совершенно новый инструмент для российского рынка страхования. Очень символично, что первый выпуск в этой сфере связан с космосом, ведь именно с его освоением ассоциируются самые прорывные и прогрессивные технологии. ЦФА — это тоже прогресс в сфере финансов. Наша платформа цифровых активов сейчас набирает обороты и привлекает всё больше российских компаний, представляющих различные отрасли».

Михаил Волков, генеральный директор «СберСтрахования»: «Освоение космоса играет ключевую роль в расширении нашего понимания Вселенной и открывает новые горизонты для развития науки и технологий. Мечта стать космонавтом вдохновляет миллионы людей по всему миру, однако сделать это могут далеко не все. Наш проект призван расширить число организаций – квалифицированных инвесторов, которые могут инвестировать в обеспечение устойчивости космической отрасли России. Приобретая ЦФА, компании вкладываются в совершенствование высоких технологий, укрепление экономики страны и повышение её конкурентоспособности».

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. ЦФА является высокорискованным продуктом, и его приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Перед покупкой цифровых активов необходимо ознакомиться с риск-декларацией.