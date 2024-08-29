Модульбанк обновил сервис облачных касс в смартфоне

Модульбанк совместно с «Модулькассой» обновили сервис по удаленной фискализации для владельцев онлайн-магазинов и курьерских служб. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

Предприниматели могут использовать «Модулькассу» как единый центр управления и подключить к ней неограниченное количество смартфонов для удаленного приема платежей. Каждый смартфон в этом случае превращается в полноценную мобильную кассу, может принимать платежи, выбивать облачные чеки и передавать данные в ОФД и ФНС. Все платежные операции при этом находятся под защитой Модульбанка.

Теперь курьер может не только пробивать чеки по 54‑ФЗ прямо со смартфона, но и подключить к смартфону дополнительный терминал эквайринга по Bluetooth для более быстрого и удобного приема оплат от покупателей. Все операции происходят прямо в смартфоне. Курьер формирует чек на оплату в приложении смартфона, выбирает способ оплаты: картой или наличными. После оплаты касса в смартфоне отправляет электронный чек покупателю, передает информацию в физическую кассу, а физическая онлайн‑касса передает данные в ОФД и ФНС.

«Облачная касса в смартфоне позволяет сэкономить и не таскать с собой терминал. Это удобно для курьеров, которые передвигаются по городу пешком. И это значительная экономия на фискальной технике для компании, которые держат большой штат курьеров и выездных продавцов. При этом все фискальные данные хранятся в надежном месте», - сказал Дмитрий Аристов, советник председателя правления Модульбанка, генеральный директор «Модулькассы».