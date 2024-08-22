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Петербуржцы переходят на оплату улыбкой: с начала года сервис использовали более 500 тысяч раз

С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более полумиллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать этот инструмент на экране терминала и просто посмотреть в камеру. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Петербуржцы совершают по биометрии как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие, например, в строительных и ювелирных магазинах, а также в магазинах электроники. Так, максимальный размер единовременного платежа улыбкой в Санкт-Петербурге с начала года составил 600 тыс. рублей, а средний чек оплаты улыбкой – 615 руб.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «"Сбер" уже установил в Петербурге более 30 тыс. терминалов для оплаты покупок улыбкой. Чаще других сервис настраивают фуд-ретейлеры, магазины одежды, техники и товаров для дома, а также организации сферы услуг. Такие устройства позволяют принимать оплату не только улыбкой, но и картой, платёжным стикером, бесконтактно через NFC или по QR-коду. Это удобно и нашим бизнес-партнерам, и покупателям – каждый может выбрать наиболее комфортный для себя способ. Каждый месяц мы наблюдаем, как растет количество людей, предпочитающих оплату улыбкой. В июле сервисом воспользовалось рекордное количество петербуржцев — 27 тыс. человек».

Платить улыбкой так же надёжно и безопасно, как и картой. По бумажной фотографии, фото в телефоне или в маске оплатить не получится. Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, с него списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде зашифрованного цифрового кода в связке с платежным счетом.

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в мобильном приложении банка в своем профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно еще проще, сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбербанка.

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