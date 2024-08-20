Решение по «АвтоУСН» в «СДМ-Банке» прошло испытания ФНС России

ПАО «СДМ-Банк» станет первой финансовой организацией, которая внедрит тиражируемое решение от BSS, поддерживающее все необходимые возможности «АвтоУСН» в системе ДБО. Модуль «АвтоУСН» компании BSS на платформе Digital2Go предназначен для банковских клиентов микро и малого бизнеса и позволяет применять новый бездекларационный налоговый режим. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Банк прошел необходимые испытания сервиса по взаимодействию с ФНС России, регулятор включил ПАО «СДМ-Банк» в перечень уполномоченных финансовых организаций, которые смогут подключать и обслуживать налогоплательщиков АвтоУСН. Сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения будет доступен клиентам банка, зарегистрированным в налоговых органах Москвы, Московской и Калужской областей, Республики Татарстан в сентябре 2024 г.

В состав решения BSS по «АвтоУСН» входят личный кабинет в ДБО, расчетный модуль НДФЛ, интеграционный модуль для передачи/получения данных в/из ФНС России. Вместе с решением клиенты Банка получат автоматическую передачу транзакций в ФНС России для расчета налога непосредственно налоговым органом без представления налоговой декларации; простое и удобное взаимодействие с налоговыми органами и управление своими финансами, а также полный спектр функций для оплаты налогов, передачи данных о сотрудниках и мониторинга кассовых операций.

«Наш банк накопил значительный опыт взаимодействия с предпринимателями малого и микро бизнеса и всегда стремится обеспечить их наиболее актуальными и конкурентоспособными финансовыми продуктами. Мы делаем ставку на АвтоУСН, видим значительный потенциал этого сервиса для уменьшения как финансовых, так и управленческих затрат бизнеса», — сказал Вячеслав Андрюшкин, заместитель председателя правления по клиентской работе (ПАО «СДМ-Банк»).

«Федеральная налоговая служба заинтересована в доступности применения режима «АвтоУСН» для большего количества организаций и предпринимателей — он действительно помогает бизнесу оптимизировать издержки, связанные с налоговым администрированием, и сконцентрироваться на развитии своего дела. Положительные отклики от тех, кто уже применяет «АвтоУСН», свидетельствуют о его популярности среди предпринимателей. Мы нацелены на дальнейшее совершенствование этого налогового режима для создания оптимальных условий для бизнеса, в том числе на расширение перечня банков-партнеров проекта», — сказала заместитель начальника отдела Управления оперативного контроля ФНС России Ольга Хвостова.

«Внедрение специализированного тиражируемого решения BSS по «АвтоУСН» в «СДМ-Банке» стало уникальным проектом. Мы единственный вендор в России, который предлагает готовое промышленное решение по использованию «АвтоУСН» в банковском ДБО, протестированное и принятое ФНС России. Оно позволяет банкам быстрее, легче и с меньшим бюджетом подключиться к взаимодействию с ФНС России, чем если это делать самостоятельно. Наша команда помогала банку на всех этапах, начиная от развертывания сервиса и заканчивая подготовкой и прохождением испытаний сервиса в ФНС России. Наш опыт и наше решение позволили сделать это максимально просто и эффективно», — сказала руководитель направления по развитию цифровых продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS Юлия Савинова.