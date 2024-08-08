CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Сбербанк обеспечит аналитикой предпринимателей «Эвотора»

Сбербанк запустил новый бесплатный сервис в «Эвоторе». Приложение позволит предпринимателям узнать больше о своих клиентах, оперативно отслеживать ключевые показатели своего бизнеса, сравнивать их с конкурентами и рынком, а также получать персональные рекомендации. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый сервис «Аналитика от Сбера» доступен в личном кабинете «Эвотора» всем предпринимателям, которые используют расчетный счет и эквайринг Сбербанк.

Предприниматели могут сравнить динамику ключевых показателей (выручки и среднего чека) своего бизнеса, конкурентов и отрасли. Каждый месяц сервис будет уведомлять об изменениях в бизнесе пользователя в сравнении с конкурентами и отраслью. Своевременно оповестит о значимых колебаниях показателей продаж и предложит персональные советы по развитию бизнеса.

Приложение покажет портрет клиента, его пол и возраст, долю постоянных покупателей и динамику уникальных клиентов. Сервис поможет сориентироваться, в какой отрасли и регионе эффективнее развивать бизнес. Вся аналитика обезличена, представлена в виде дашбордов, а ее сбор полностью автоматизирован.

В сервисе также можно отслеживать остатки и платежи по расчетному счету в Сбербанке, так что пользователям не нужно заходить в несколько личных кабинетов. У малого и микро-бизнеса зачастую нет свободных ресурсов на глубокий анализ своего предприятия, клиентов и конкурентов. Сервис Сбербанка даст предпринимателям больше возможностей для оценки своего бизнеса. В режиме онлайн предприниматели могут следить за продажами точки, работой сотрудников, отслеживать изменения в законодательстве, подключить безналичную оплату на точку, получать документы по ЭДО, запускать программы лояльности, выбрать нужные сервисы и решить любые вопросы по сервисам или кассе в чате поддержки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Интернет-ресурсы Курской области под мощной DDoS-атакой

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Банки рискуют провалить импортозамещение. Успехи есть, но сроки на грани срыва

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще