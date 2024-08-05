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ГК «Солар»: количество DDoS-атак на финансовый сектор в июле выросло более чем в 10 раз

По данным сервиса Anti-DDoS ГК «Солар», число DDoS-атак на российские кредитно-финансовые организации в июле 2024 г. выросло более чем 10 раз. Если с января по июнь 2024 г. банки сталкивались в среднем с 3-5 тыс. DDoS-атак в месяц, то в июле их число выросло до почти 50 тыс. Целями атак оказались более 60 банков, среди них — лидеры отрасли.

В июле 67% всего DDoS в кредитно-финансовом секторе пришлось на последнюю неделю месяца. При этом за счет атак на банки общее количество DDoS в России за последний месяц также выросло практически в два раза — с 56 тыс. в июне до 96 тыс. в июле 2024 г.

Примечательно, что средняя мощность атак на отрасль в июле была в три раза ниже в сравнении с июнем. Это означает, что хакеры сменили тактику и пытались вывести из строя сайты и приложения банков за счет большого количества коротких ударов.

«В данном случае хакеры решили атаковать весь российский финансовый сектор. Они пытаются вывести из строя не один или два банка, а привести к неработоспособности множество банков и тем самым оказать негативное влияние на жизнь граждан. При этом у них нет цели разом сделать все сервисы недоступными. Они прицельно по очереди пытаются вывести из строя различные интернет-сервисы с помощью множества атак невысокой мощности. Такие атаки сложнее детектировать в отдельности, но из-за большого количества их вполне достаточно для приостановки работы того или иного сервиса», — сказал Алексей Пашков, руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар».

По прогнозам экспертов ГК «Солар», число DDoS-атак на банковскую отрасль будет постепенно снижаться и в ближайшее время будет держаться на уровне 2 тыс. в день. Чтобы защититься от подобных атак, специалисты рекомендуют банковским и другим организациям внедрить систему тонкой очистки от DDoS-атак, либо с помощью провайдера настроить для каждого интернет-сервиса профили защиты от атак даже невысокой мощности — от 50 до 300 Мб/с.

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